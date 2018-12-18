В Индонезии нашли древнюю затерянную пирамиду: находка поссорила ученых

Индонезийские ученые заявили, что гора Гунунг Паданг, которая расположена в индонезийской провинции Западная Ява, является огромной пирамидой. Однако выводы исследователей были подвергнуты критике другими специалистами.

Гора напоминает большую ступенчатую пирамиду, сложенную из более 400 ярусов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Фото: Danny Hilman Natawidjaja

Гунунг Паданг представляет собой серию каменных террас на возвышенности высотой 95 метров, на которых располагаются множество мегалитов из крупных прямоугольных камней.

Исследователи представили данные, подтверждающие, что вся гора является искусственным пирамидальным сооружением, а не естественным образованием.

Результаты предварительного радиоуглеродного датирования показали, что возраст первого слоя достигает 3,5 тысячи лет, второго — восемь тысяч лет, а третьего — 9,5-28 тысяч лет. По словам ученых, если результаты подтвердятся, то будут получены доказательства, что в Юго-Восточной Азии проживала достаточно развитая древняя культура.

Однако не всем нравится эта версия: многие ученые заявили, что имеются доказательства естественного происхождения Гунунг Паданг, и то, что археологи принимают за искусственные структуры, на самом деле являются геологическими образованиями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в районе некрополя Саккара под Каиром (Египет) археологи обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет. Генеральный секретарь Верховного совета по древностям страны Мустафа Вазири назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия".