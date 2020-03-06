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6 марта • обновлено в 10:48
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В Индонезии гигантские вараны устроили потрясающий поединок

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Четыре комодский варана устроили 10-минутное зрелищное сражение за территорию.

Победу одного из них запечатлел на видео местный рейнджер, который патрулировал национальный парк Комодо в Индонезии, сообщает DailyMail.

Сперва вараны разбились на пары, они нападали друг на друга, вставали на задние лапы, кусались и царапались, пытаясь подмять противника под себя.

Победу одержал 2,5-метровый варан, который улегся сверху на поверженных соперников.

Комодские вараны – самые крупные в мире ящеры. Они могут достигать трех метров в длину и весят до 70 килограмм.

У них мощные челюсти, известны случаи нападения на людей. Кроме того, укус комодского варана – ядовит.

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