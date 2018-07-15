В Индии хотят снести Тадж-Махал

Одна из главных достопримечательностей Индии - Тадж-Махал может исчезнуть из-за того, что правительство страны не обращает внимания на разрушение памятника. Верховный суд предложил несколько вариантов решения этой проблемы: снести мечеть, реставрировать ее или закрыть для туристов.

Белый мрамор здания покрылся плесенью и потрескался, сообщает Hindustan Times.

"Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он гораздо красивей", – заявили судьи.

Весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах мечети. С 1 апреля туристам ограничили посещение достопримечательности - до трех часов в день.

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