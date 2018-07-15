Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

В Индии хотят снести Тадж-Махал

1.6тЧитать новость на украинском

Одна из главных достопримечательностей Индии - Тадж-Махал может исчезнуть из-за того, что правительство страны не обращает внимания на разрушение памятника. Верховный суд предложил несколько вариантов решения этой проблемы: снести мечеть, реставрировать ее или закрыть для туристов.

Белый мрамор здания покрылся плесенью и потрескался, сообщает Hindustan Times.

"Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он гораздо красивей", – заявили судьи.

Новости
Отдых в Турции: экологи проверили сотни пляжей

Весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах мечети. С 1 апреля туристам ограничили посещение достопримечательности - до трех часов в день.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на пляжах Египта введут ограничения.

Место
Индия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги