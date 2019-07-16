В Иерусалиме нашли крупнейший древний город: опубликованы фото

Археологи обнаружили к западу от популярного среди туристов Иерусалима один из крупнейших городов эпохи неолита в мире.

По данным NEWSru, раскопки в ходе подготовительных работ перед прокладкой нового въезда в столицу Израиля проводило Управление древностей в окрестностях поселка Моца.

"Впервые мы находим населенный пункт, в котором 9000 лет назад проживали по меньшей мере две-три тысячи человек. Даже в наше время такое население характерно для поселков городского типа", – рассказали руководители раскопок Хамуди Халайла и Коби Варди.

Древний город в Иерусалиме newsru.co.il

Уточняется, что строения в поселении возводились из камня, а при отделке помещений использовалась штукатурка. Между домами также были расположены переулки. Археологи считают, что это свидетельствует о стихийной застройке.

"Обнаружены и захоронения, нередко расположенные прямо в домах. Людей хоронили вместе с вещами, которые должны были служить владельцам в загробном мире. Эти предметы свидетельствуют о развитых торговых связях с дальними странами", – уточнили эксперты.

Находка в древнем городе newsru.co.il

Ученые также обнаружили в могилах изделия из анатолийского вулканического стекла, ракушки из Средиземного и Красного морей, каменные браслеты искусной работы и ожерелья из раковин моллюсков. Также были найдены кремниевые орудия, среди которых – тысячи наконечников стрел, топоры и ножи.

Более того, в кладовых сохранились зерна чечевицы, что свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. Также раскопали кости животных.

Раскопки newsru.co.il

"Поселок вызывает огромный интерес в научном мире. Ранее считалось, что в это время Иудея была безлюдной, а крупные поселения находились за Иорданом и в Северном Леванте. На глубине всего в несколько десятков сантиметров найден развитый населенный пункт с разнообразной экономической жизнью. Так что наши представления о неолите придется пересматривать", – уточнили археологи.

Найден город времен неолита newsru.co.il

Здания в древнем городе newsru.co.il

Раскопки на месте древнего города newsru.co.il

Древний город - вид сверху newsru.co.il

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