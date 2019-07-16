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В Иерусалиме нашли крупнейший древний город: опубликованы фото

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Археологи обнаружили к западу от популярного среди туристов Иерусалима один из крупнейших городов эпохи неолита в мире.

По данным NEWSru, раскопки в ходе подготовительных работ перед прокладкой нового въезда в столицу Израиля проводило Управление древностей в окрестностях поселка Моца.

"Впервые мы находим населенный пункт, в котором 9000 лет назад проживали по меньшей мере две-три тысячи человек. Даже в наше время такое население характерно для поселков городского типа", – рассказали руководители раскопок Хамуди Халайла и Коби Варди.

Древний город в Иерусалиме

Древний город в Иерусалиме

newsru.co.il

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Уточняется, что строения в поселении возводились из камня, а при отделке помещений использовалась штукатурка. Между домами также были расположены переулки. Археологи считают, что это свидетельствует о стихийной застройке.

"Обнаружены и захоронения, нередко расположенные прямо в домах. Людей хоронили вместе с вещами, которые должны были служить владельцам в загробном мире. Эти предметы свидетельствуют о развитых торговых связях с дальними странами", – уточнили эксперты.

Находка в древнем городе

Находка в древнем городе

newsru.co.il

Ученые также обнаружили в могилах изделия из анатолийского вулканического стекла, ракушки из Средиземного и Красного морей, каменные браслеты искусной работы и ожерелья из раковин моллюсков. Также были найдены кремниевые орудия, среди которых – тысячи наконечников стрел, топоры и ножи.

Более того, в кладовых сохранились зерна чечевицы, что свидетельствует о развитом сельском хозяйстве. Также раскопали кости животных.

Раскопки

Раскопки

newsru.co.il

"Поселок вызывает огромный интерес в научном мире. Ранее считалось, что в это время Иудея была безлюдной, а крупные поселения находились за Иорданом и в Северном Леванте. На глубине всего в несколько десятков сантиметров найден развитый населенный пункт с разнообразной экономической жизнью. Так что наши представления о неолите придется пересматривать", – уточнили археологи.

Найден город времен неолита

Найден город времен неолита

newsru.co.il

Здания в древнем городе

Здания в древнем городе

newsru.co.il

Раскопки на месте древнего города

Раскопки на месте древнего города

newsru.co.il

Древний город - вид сверху

Древний город - вид сверху

newsru.co.il

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Тема
Исследование ученых
Место
Израиль Иерусалим
Теги
туризм путешествия
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нашли табличку с названием города, ''Древняя Укрляндия'' написано на мове
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Украинские тризубы уже нашли?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Горелов Сергей, а у тебя чего так подгорает то?! Думаешь там балалайку найдут?! Пхахахаххахаха
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