Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

В Грузии трагически погибла иностранная туристка: что случилось

2.6тЧитать материал на украинском

В Грузии на горной реке во время рафтинга (спортивный сплав на надувных лодках) погибла туристка.

Несчастный случай произошел в Сванетии. Погибшая девушка, вероятно, родом из России, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД Грузии.

На данный момент грузинская полиция проводит расследование. О деталях в ведомстве пока говорить воздерживаются. Также не уточняют личность погибшей.

В Грузии трагически погибла иностранная туристка: что случилось

Новости
Разъяренный слон атаковал машину с туристами в ЮАР: видео

При этом ряд СМИ Грузии сообщили, что погибшей является 33-летняя гражданка РФ Мария Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами, в результате чего погибли свыше 40 человек.

Читайте все новости по теме "Спортивный туризм" на OBOZREVATEL.

Темы
Спортивный туризмрафтинг
Место
Грузия
Объект
путешествия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги