В Грузии трагически погибла иностранная туристка: что случилось

В Грузии на горной реке во время рафтинга (спортивный сплав на надувных лодках) погибла туристка.

Несчастный случай произошел в Сванетии. Погибшая девушка, вероятно, родом из России, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МВД Грузии.

На данный момент грузинская полиция проводит расследование. О деталях в ведомстве пока говорить воздерживаются. Также не уточняют личность погибшей.

При этом ряд СМИ Грузии сообщили, что погибшей является 33-летняя гражданка РФ Мария Львова.

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