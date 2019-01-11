В Европе рассказали, почему не любят туристов из России

Жители Германии рассказали, почему не любят туристов из России и Британии. Как оказалось, шесть из десяти граждан ФРГ, которые отправились отдыхать на те или иные курорты, не могут расслабиться на отдыхе из-за россиян, которые ведут себя слишком громко.

Также европейцы жалуются на привязанность русских к алкоголю и любовь к селфи. Об этом сообщает издание Die Welt.

VistaNews.ru

Кроме того, немцы отметили, что россияне грубы. А еще граждан Германии раздражает пристрастие к алкоголю британцев, которые в невменяемом состоянии любят устроить дебоши.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, гражданам Российской Федерации усложнили правила въезда в США. С 1 января 2019 года цена многократной туристической или деловой визы (B1/B2) в США для граждан РФ вырастет до $303. Отмечается, что сейчас стоимость таких виз составляет $160.

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