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В Эстонии начали продавать квартиры по 50 евро: в чем подвох

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В Эстонии в городе Кохтла-Ярв пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро выставлено жилье в разных районах. Цены установлены на квартиры, владельцы которых скончались.

Такое жилье либо некому было передать по наследству, либо наследники не интересуются доставшейся недвижимостью, отмечают в местном муниципалитете. Об этом сообщает онлайн-издание Postimees.

В Эстонии начали продавать квартиры по 50 евро: в чем подвох

Postimees

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"За год накапливается примерно 20-25 таких квартир. Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует — по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит", — приводит издание слова помощника мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепассаар.

По словам чиновницы, некоторые квартиры из-за плохого состояния не удается продать даже через шесть-семь аукционов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан Under. Здание заведения похоже на огромный бетонный монолит, выступающий из скалистой береговой линии, вторая часть которого опущена в Северное море на глубину пять метров.

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Место
Эстония
Теги
путешествия туризмнедвижимость
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