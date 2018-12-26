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В Эстонии море стало кроваво-красным: фото жуткой аномалии

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В Эстонии на пляже Суурупи на берегу Финского залива вода окрасилась в ярко-красный цвет.

Так, по словам заведующего лабораторией морской биологии в Морском институте Тартуского университета Георга Мартина, такое явление обычно возникает осенью или зимой, когда штормы отрывают водоросли от морского дна, пишет Delfi.

"Оказавшиеся у берега водоросли гниют и начинают выделять красный, зеленый или коричневый цвет и окрашивать воду", — пояснил он.

В Эстонии море стало кроваво-красным: фото жуткой аномалии

Пляж Суурупи, Эстония

Фото: Delfi

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Также Мартин добавил, что зимой такие разноцветные пятна могут появляться и на льду.

В Эстонии море стало кроваво-красным: фото жуткой аномалии

Пляж Суурупи, Эстония

Фото: Deskgram

Как сообщал OBOZREVATEL, один из островов Гавайского архипелага исчез под водой после урагана "Валака". Полное затопление участка суши подтвердили полученные со спутника изображения.

Место
Эстония
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