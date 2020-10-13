В ЕС предложили новые правила деления стран на зоны из-за COVID-19

Во вторник, 13 октября, Совет Европейского союза принял рекомендацию о едином подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ведомства, цель документа – избежать сбоев в работе Шенгенской зоны и сделать перемещение людей между странами прозрачным и предсказуемым.

Кроме того, в Совете ЕС подчеркнули, что любые ограничительные меры должны быть соразмерными и недискриминационными. При первой возможности их следует отменять.

Согласно разработанным общим критериям, каждую неделю государства-члены ЕС должны будут предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) такие данные:

количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней;

количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю (скорость тестирования);

процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (уровень положительности тестов).

На основе этих данных ECDC будет публиковать еженедельную карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам в принятии ими решений. Области обозначат такими цветами:

зеленый, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25 , а частота положительных результатов теста ниже 4%;

оранжевый, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50 , но частота положительных результатов теста составляет 4% или выше (или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150 , а частота положительных результатов теста ниже 4%);

красный, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше , а уровень положительности теста составляет 4% или выше (или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150);

серый, если информации недостаточно или скорость тестирования ниже 300.

Также в Совете ЕС подчеркнули, что государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, прибывающих в зеленые зоны или из них.

"При рассмотрении вопроса о применении ограничений им следует учитывать различия в эпидемиологической ситуации между "оранжевыми" и "красными" зонами и действовать соразмерно. Также им следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на своей территории", – объяснили в документе.

Также подчеркивается, что государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов. Те же государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих из "незеленых" зон:

проходить карантин;

пройти тест по приезду или перед путешествием;

подать формы для определения местонахождения пассажиров.

Важным моментом является и то, что государства-члены, которые планируют применить ограничения, должны проинформировать другое государство-член, которого они коснутся, за 48 часов до вступления правил в силу.

"Государства-члены также должны предоставлять общественности четкую, полную и своевременную информацию о любых ограничениях и требованиях. Как правило, эта информация должна быть опубликована за 24 часа до вступления мер в силу. Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", – резюмировали в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL: