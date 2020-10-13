В ЕС предложили новые правила деления стран на зоны из-за COVID-19
Во вторник, 13 октября, Совет Европейского союза принял рекомендацию о едином подходе к ограничению свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19.
Как сообщает пресс-служба ведомства, цель документа – избежать сбоев в работе Шенгенской зоны и сделать перемещение людей между странами прозрачным и предсказуемым.
Кроме того, в Совете ЕС подчеркнули, что любые ограничительные меры должны быть соразмерными и недискриминационными. При первой возможности их следует отменять.
Согласно разработанным общим критериям, каждую неделю государства-члены ЕС должны будут предоставлять Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) такие данные:
количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней;
количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю (скорость тестирования);
процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю (уровень положительности тестов).
На основе этих данных ECDC будет публиковать еженедельную карту стран-членов ЕС с разбивкой по регионам, чтобы помочь государствам-членам в принятии ими решений. Области обозначат такими цветами:
зеленый, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а частота положительных результатов теста ниже 4%;
оранжевый, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но частота положительных результатов теста составляет 4% или выше (или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а частота положительных результатов теста ниже 4%);
красный, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень положительности теста составляет 4% или выше (или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150);
серый, если информации недостаточно или скорость тестирования ниже 300.
Также в Совете ЕС подчеркнули, что государства-члены не должны ограничивать свободное передвижение лиц, прибывающих в зеленые зоны или из них.
"При рассмотрении вопроса о применении ограничений им следует учитывать различия в эпидемиологической ситуации между "оранжевыми" и "красными" зонами и действовать соразмерно. Также им следует учитывать эпидемиологическую ситуацию на своей территории", – объяснили в документе.
Также подчеркивается, что государства-члены в принципе не должны отказывать во въезде лицам, путешествующим из других государств-членов. Те же государства-члены, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, выезжающих из "незеленых" зон:
проходить карантин;
пройти тест по приезду или перед путешествием;
подать формы для определения местонахождения пассажиров.
Важным моментом является и то, что государства-члены, которые планируют применить ограничения, должны проинформировать другое государство-член, которого они коснутся, за 48 часов до вступления правил в силу.
"Государства-члены также должны предоставлять общественности четкую, полную и своевременную информацию о любых ограничениях и требованиях. Как правило, эта информация должна быть опубликована за 24 часа до вступления мер в силу. Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", – резюмировали в Совете ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
страны Европы ввели новые ограничения, пытаясь замедлить распространение коронавирусной инфекции. Ведь в некоторых из них в последнее время наблюдается значительный рост количества новых больных.
Например, в Германии гражданам ограничат посещение баров и ресторанов, а в Чехии рассматривают возможность введения режима изоляции. Также на усиление карантинных мер пошли Польша и ранее Великобритания.