В Эмиратах для туристов откроют уникальный древний форт

Единственную древнюю крепость на территории Объединенных Арабских Эмиратов – форт Дайя в Рас-Аль-Хайме – откроют для посетителей осенью этого года.

Последние годы объект был закрыт на реконструкцию, сообщает khaleejtimes.com.

Ожидается, что первые путешественники смогут посетить форт в октябре.

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Крепость возвели в 18 веке, она расположена на плато на берегу залива. Такое расположение позволяло хорошо видеть все подплывающие корабли и эффективно оборонять береговую линию.

На протяжении веков из всех замков и укрепительных сооружений на территории ОАЭ лишь этот форт смог уцелеть.

Власти Эмиратов рассчитывают, что объект станет привлекательной целью для посетителей масштабной международной выставки "Экспо-2020", ради которой официальный Дубай уже практически построил целый город.

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