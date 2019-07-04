В Египте ввели важное правило для туристов: в чем суть

В Египте туристам разрешили бесплатно фотографировать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников.

По данным Министерства по делам древностей на странице в Facebook, соответствующая инициатива вступает в силу с 1 августа для иностранцев.

По словам генсекретаря ведомства Мостафы Вазири, это решение приняли для привлечения внимания туристов к египетским памятникам и уникальной и великой цивилизации Египта. Это можно делать во всех музеях и археологических гробницах, а также храмах Абу-Симбел.

Египет / туризм

Что примечательно, раньше туристам приходилось платить за съемку во многих музеях. В противном случае надзиратели оштрафовали за снимок ценного экспоната без разрешения. Однако туристический поток настолько велик, что сотрудники музеев просто не успевали за этим следить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже власти хотят избавиться от туристических автобусов. Дело в том, что в городе из-за этого наблюдаются пробки, а водителям негде ставить транспорт.

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