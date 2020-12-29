В Египте ужесточают карантинные меры: когда и что введут

Юля Ухина Новости 19:07, 29.12.2020 Обновлено: 19:08, 29.12.2020

В Египте ужесточают карантинные меры из-за второй волны коронавируса. С 3 января 2021 в стране начнут действовать штрафы за отсутствие защитных масок.

Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, пишет Daily News Egypt. Отмечается, что штрафы за отсутствие маски в общественных местах будут выписывать на месте. За нарушение карантинных мероприятий придется заплатить 50 египетских фунтов (90 гривен).

Египет вводит штрафы за отсутствие защитной маски
gazeta.ru

Также недавно в Египте запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц и ресторанов. За любое нарушение учреждения будут штрафовать на 4 тысячи египетских фунтов (более 7 тысяч гривен). За соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.

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