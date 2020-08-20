В Египте решили не пускать туристов без теста на COVID-19.

Египет с 1 сентября не будет пускать туристов без отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN. Такое решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах.

"Мы стремимся обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – сказал Мадбули.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Турция побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

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