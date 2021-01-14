В Египте объявили о грандиозных скидках для туристов зимой: на чем можно сэкономить

В Египте запускают программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Так, она будет действовать с 15 января до конца февраля 2021-го.

Об этом сообщает издание Egypt Independent. По словам инсайдеров, инициатива "Наслаждайтесь зимой в Египте" была создана с целью возродить туристическую отрасль в стране. Программа будет касаться также и стоимости экскурсий.

Куда можно будет летать дешевле

С 15 января и до конца февраля будут снижены цены на внутренние рейсы, чтобы соединить туристические города в Египте: из Каира в Луксор, Асуан, Шарм-эль-Шейх, Табу, Хургаду и Марса-Алам, а также из Александрии в Луксор и Асуан.

Сообщается, что цены на авиабилеты из Каира и Александрии будут доступны по фиксированной цене: 1500 египетских фунтов (2670 гривен) до Луксора и Асуана, 1800 египетских фунтов до Шарм-эль-Шейха, Хургады и Табы и 2000 египетских фунтов – до Марса Алама. В стоимость билетов также включены налоги, которые одинаковы для египтян и иностранцев.

В Египте запускают программу скидок на авиабилеты finder.com.au

По словам председателя и генерального директора EgyptAir Holding Company Рошди Закарии, предложениями полетов будет управлять национальный перевозчик EgyptAir, который также предоставил 20-процентную скидку на все международные рейсы в Египет и обратно.

Скидки в отелях и музеях

Кроме того, Египетская гостиничная ассоциация готовится объявить названия и цены отелей, участвующих в инициативе. Гостиницы будут предоставлять скидки на номера, продолжая работать на 50 процентов своей вместимости.

Отель в Египте turbloknot.com

Отмечается, что часть инициативы включает 50-процентную скидку на входные билеты в археологические памятники и музеи в провинциях Кена, Луксор и Асуан в январе и феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции запретили проводить новогодние вечеринки и другие развлекательные мероприятия на территории гостиниц.