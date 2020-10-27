Акула, которая покусала семью украинцев в Египте, вела себя неестественно агрессивно.

Об этом заявил министр охраны окружающей среди страны Ясмин Фуад ссылаясь на видео, снятое водолазом в районе нападения, передает Egypt Independent.

По его словам, на нем видно, что животное проявило враждебность к людям, что является ненормальным поведением.

Фуад отметил, что уже создана рабочая группа для расследования обстоятельств всех обстоятельств происшествия.

Также ведомство решило остановить любую деятельность людей в районе нападения акулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в египетском Шарм-эль-Шейхе во время подводной экскурсии на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.

У туроператора уточнили, что происшествие случилось на территории заповедника "Рас-Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, начиная с 1 ноября 2019 года. Пострадавшие украинские туристы знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц.

В министерства охраны окружающей среды Египта предположили, что украинцы подверглись нападению океанической длиннокрылой акулы (Oceanic Whitetip Shark), размер которой достигал около 2 метров.