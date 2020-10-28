В Египте – о нападении акулы на семью украинцев: она вела себя неестественно враждебно
В районе нападения акулы приостановлена любая деятельность человека
Созданная спецгруппа будет выяснять все обстоятельства инцидента
В Египте предполагают, что речь идет о двухметровой океанической длиннокрылой акуле
Акула, которая покусала семью украинцев в Египте, вела себя неестественно агрессивно.
Об этом заявил министр охраны окружающей среди страны Ясмин Фуад ссылаясь на видео, снятое водолазом в районе нападения, передает Egypt Independent.
По его словам, на нем видно, что животное проявило враждебность к людям, что является ненормальным поведением.
Фуад отметил, что уже создана рабочая группа для расследования обстоятельств всех обстоятельств происшествия.
Также ведомство решило остановить любую деятельность людей в районе нападения акулы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в египетском Шарм-эль-Шейхе во время подводной экскурсии на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.
У туроператора уточнили, что происшествие случилось на территории заповедника "Рас-Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, начиная с 1 ноября 2019 года. Пострадавшие украинские туристы знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц.
В министерства охраны окружающей среды Египта предположили, что украинцы подверглись нападению океанической длиннокрылой акулы (Oceanic Whitetip Shark), размер которой достигал около 2 метров.