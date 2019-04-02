В Египте нашли саркофаг с древнейшей мумией

Археологическая миссия Министерства древностей обнаружила на севере Египта саркофаг с мумией.

По данным пресс-службы ведомства в Facebook, останки находятся в очень плохом состоянии, так как им может быть не менее четырех тысяч лет.

Саркофаг по размерам был около двух метров в длину и 60 см в ширину. Также на месте раскопок были найдены амфоры, статуэтки и золотые медальоны. Все это отправили в музей города Кафр-эш-Шейх, где будет проведена реставрация.

Кроме того, археологи обнаружили еще две мумии, которые хранились в саркофаге из известняка. Миссия нашла часть древнего кладбища Кесна, которое относится к эпохе древнего Египта. Им пользовались вплоть до эры Птолемеев. Захоронения ориентированы с запада на восток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи нашли в Подольском районе Киева целую улицу XVII-XVIII столетий.

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