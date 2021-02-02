В Дубае вводят новые ограничения для туристов: что изменилось

В Дубае до конца февраля ввели новые ограничения для туристов. Так, запланировано закрытие популярных заведений, а также снижение количества постояльцев в гостиницах.

Изменения связаны с ухудшением эпидемической ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Khaleej Times.

Как стало известно, до 28 февраля в Дубае закроют все бары и пабы. Кроме того, в ресторанах и кафе будет запрещено проводить развлекательные мероприятия, поэтому они работают только до часу ночи.

Также в заведениях за стол будут пускать не более семи человек, а в кафе – не более четырех. А сама мебель будут расставлена в трех метрах друг от друга.

Отметим, что также снижено количество постояльцев в гостиницах, бассейнах, пляжах и торговых центрах – до 70% от общей вместимости.

Пляж в Дубае Pizzatravel.com.ua

Согласно источнику, кинотеатры, достопримечательности и спортивные объекты можно будет заполнять посетителями не более чем на половину.

Напомним, что с октября 2020 года туристы, прилетающие из Украины в ОАЭ не только должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 96 часов, но и пройти повторный бесплатный тест в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 февраля свои границы для туристов откроет Грузия. Известно, что с середины марта она оставалась закрытой для регулярных рейсов из других стран.