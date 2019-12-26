В Черногории состоялась выставка "Классика будущего"

Сейчас в Черногории проходит выставка современного украинского искусства "Классика будущего" художника UDRA (Александр Удра), организованная Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM при поддержке Посольства Украины в Черногории.

Проект основан ТЦ "Домосфера", реализован STUDIORAR.

28 ноября выставка открылась в Арт-павильоне Ассоциации художников Черногории в столице Подгорице, а 12 декабря экспозиция переехала в культурную столицу страны Котор, где продлится до конца года в культурном центре "Nikola Djurkovic".

В начале проекта состоялась пресс-конференция, на которой выступили президент Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко, временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталия Фиялка и глава Ассоциации художников Черногории Игорь Раксевич.

На открытии выставке в Которе гостей приветствовал автор выставки Александр Удра, консул Посольства Украины в Черногории Михаил Шматов, директор культурного центра "Nikola Djurkovic" Татьяна Ильцев-Мильенович и президент ADRUM Татьяна Колесниченко.

На презентациях в Подогорице и Которе присутствовали выдающиеся черногорские художники, культурная и бизнес-элита, представители власти Черногории и дипломатических миссий других государств, украинская диаспора Черногории.

Проект получил широкий резонанс в СМИ и обществе, как новое явление в современном искусстве, которое поднимает необычными арт-решениями актуальные мировые проблемы экологии, ответственного производства и ответственного потребления. Эти темы очень близки Черногории как экологической стране, поэтому общество особенно чутко отреагировало на экспозицию.

"Классика будущего" включает в себя художественные образы, отражающие тенденции современного общества: эстетичность, экологичность, ответственное производство и потребление.

Выставка состоит из четырех разделов: "Другая планета", "Виртуальная реальность", "Параллельный мир", "Будущее". У каждой картины есть QR-код, с помощью которого зритель может расширить свои впечатления от искусства дополненной реальностью.

На полотнах представлены образы современного искусства, сочетающие прогрессивное развитие общества и предостережения о том, что может произойти, если не идти по пути ответственного и предусмотрительного отношения к экологии.

Поиск других планет может стать необходимостью; простыми и сейчас доступны радостями, такими как пробежка, здоровая еда или отдых на море можно будет насладиться только в виртуальной реальности; чистый воздух станет редкостью, а личность человека будет посещаться в андроидные тела, потому что человечество потеряет детородную функцию.

Это фантазии на тему настоящего, которое завтра может стать реальностью. Недавно проект с большим успехом экспонировался в Национальном музее Тараса Шевченко, критики и медиа назвали его новым направлением в современном искусстве.

Для создания образов были выбраны предметы фабрик, представленные в ТЦ "Домосфера", которые придерживаются экологических принципов производства. А именно: употребление вторичной древесины и сухих деревьев, использование красок на водной основе, проектирование мебели и упаковки, которые подвергаются ресайклингу, использование солнечной энергии, организация практически безотходного процесса, в котором из остатков сырья изготавливают посуду, игрушки, декор и т.п.

Художественные образы проекта разработаны по инициативе ТЦ "Домосфера".

Проект создан промоушен и продакшен STUDIORAR.

Автор - художник и режиссер UDRA (Александр Удра).

Благодарим уникальный украинский бренд "Етнодім" https://etnodim.com.ua

Іноформационные партнеры: UA.TV, Обозреватель, журнал "Million", портал города Киева 44.ua.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.