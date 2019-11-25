Скоро в Черногории состоится выставка "Классика будущего", организованная Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM при поддержке Посольства Украины в Черногории. Проект основан ТЦ "Домосфера".

В целом выставка будет длиться около месяца - с 28 ноября по 11 декабря "Классика будущего" экспонируется в одном из важнейших центров искусства страны - Арт-павильоне Ассоциации художников Черногории в столице Подгорице, а с 12 по 22 декабря - в Галерее Культурного центра "Nikola Djurkovic "в культурной столице Черногории Которе.

"Классика будущего" включает в себя художественные образы, отражающие тенденции современного общества: эстетичность, экологичность и ответственное потребление. Выставка состоит из четырех разделов: "Другая планета", "Виртуальная реальность", "Параллельный мир", "Будущее".

На полотнах представлены образы современного искусства, сочетающие прогрессивное развитие общества и предостережения о том, что может произойти, если не идти по пути ответственного потребления и предусмотрительного отношения к экологии. Поиск других планет может стать необходимостью; простыми и сейчас доступны радостями, такими как пробежка, здоровая еда или отдых на море можно будет насладиться только в виртуальной реальности; чистый воздух станет редкостью, а личность человека будет посещаться в андроидные тела, потому что человечество потеряет детородную функцию. Это фантазии на тему настоящего, которое завтра может стать реальностью. Недавно проект с большим успехом экспонировался в Национальном музее Тараса Шевченко, критики и медиа назвали его новым направлением в современном искусстве.

Для создания образов были выбраны предметы фабрик, представленные в ТЦ "Домосфера", которые придерживаются экологических принципов производства. А именно: употребление вторичной древесины и сухих деревьев, использование красок на водной основе, проектирование мебели и упаковки, которые подвергаются ресайклингу, использование солнечной энергии, организация практически безотходного процесса, в котором из остатков сырья изготавливают посуду, игрушки, декор и т.п.

Художественные образы проекта разработаны по инициативе ТЦ "Домосфера".

Проект создан промоушен и продакшен STUDIORAR.

Автор - художник и режиссер UDRA (Александр Удра).

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