Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

В Британии установили забавную скульптуру орущего Трампа: фото

914Читать материал на украинском

В Британской деревне Грейт-Миссенден установили необычную скульптурную композицию, которая изображает разъяренного президента США Дональда Трампа и маленькую девочку.

Такой необычный памятник сделали в честь 30-летия публикации повести "Матильда" британского писателя Роальда Даля. Об этом передает The Bailiwick Express.

В Британии установили забавную скульптуру орущего Трампа: фото

Evening Express

Новости
Как выглядит яркий водопад в Лаосе: опубликованы фото

В повести маленькая девочка Матильда противостоит директрисе школы мисс Транчбулл.

В Британии установили забавную скульптуру орущего Трампа: фото

Daily Mirror

В Британии установили забавную скульптуру орущего Трампа: фото

BBC

Дональд Трамп в скульптурной композиции "появился" после того, как опрос показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни Матильда, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на карте лондонского метрополитена обозначили 49 станций, которые закрылись или никогда не открывались.

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Скульптуру получили, отсекая лишнее от Ким Чен Ыны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги