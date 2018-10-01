В Британии установили забавную скульптуру орущего Трампа: фото

В Британской деревне Грейт-Миссенден установили необычную скульптурную композицию, которая изображает разъяренного президента США Дональда Трампа и маленькую девочку.

Такой необычный памятник сделали в честь 30-летия публикации повести "Матильда" британского писателя Роальда Даля. Об этом передает The Bailiwick Express.

Evening Express

В повести маленькая девочка Матильда противостоит директрисе школы мисс Транчбулл.

Daily Mirror

BBC

Дональд Трамп в скульптурной композиции "появился" после того, как опрос показал, что, по мнению 42% респондентов, в наши дни Матильда, скорее всего, противостояла бы американскому лидеру.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на карте лондонского метрополитена обозначили 49 станций, которые закрылись или никогда не открывались.