В Британии школьница нашла на пляже древнюю реликвию

8-летняя школьница обнаружила на пляже в Дорсете древнее оружие возрастом более 3 тыс. лет.

Многие охотники за древностями, к которым относится и дедушка девочки, не находили ничего подобного за долгие годы поисков, сообщает The Mirror.

Девочка давно просила дедушку взять ее "на дело".

mirror.co.uk/

Когда он взял ее с собой, уже через несколько минут поисков с металлоискателем, она обнаружила наконечник древнего бронзового топорика.

По словам дедушки девочки, который состоит в Национальном совете Британии по обнаружению металлов, семья была шокирована, когда узнала возраст находки.

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