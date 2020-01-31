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31 января • обновлено в 16:38
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В Британии сделали важное заявление о визах для украинцев из-за Brexit

1.8т
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Великобритания не будет отменять визовый режим для Украины после выхода из Европейского союза.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире телеканала "1+1".

В Британии сделали важное заявление о визах для украинцев из-за Brexit
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"Вопрос безвиза — это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ — это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. Итак, после того, как мы оставим ЕС, визовый режим для Украинской продолжится. Изменений не будет", - подчеркнула дипломат.

В Британии сделали важное заявление о визах для украинцев из-за Brexit

Скриншот видео

Симмонс также сказала, что Великобритания не собирается в ближайшее время открывать визовый центр в Украине. Как и ранее, все заявки будет рассматривать региональный визовый центр в Варшаве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании.

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Автор
Мария Дидык
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Новиков Алек
Новиков Алек
вроде как лучшие друзья послали укру на куй
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Новиков Алек, Сущеглупый холоп, читай внимательнее - "не будет отменять визовый режим для Украины после выхода из Европейского союза". А "региональные визовые центры" Британии - есть только в станах ЕС. Понял тундра лапотная?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
в шароварах нельзя ...
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