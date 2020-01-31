В Британии сделали важное заявление о визах для украинцев из-за Brexit

Великобритания не будет отменять визовый режим для Украины после выхода из Европейского союза.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в эфире телеканала "1+1".

"Вопрос безвиза — это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ — это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. Итак, после того, как мы оставим ЕС, визовый режим для Украинской продолжится. Изменений не будет", - подчеркнула дипломат.

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Симмонс также сказала, что Великобритания не собирается в ближайшее время открывать визовый центр в Украине. Как и ранее, все заявки будет рассматривать региональный визовый центр в Варшаве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании.

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