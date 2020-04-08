В Британии путешественникам готовы платить $10 тысяч в месяц: подробности

Британский сайт люксовых вещей HushHush опубликовал вакансию путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи долларов неделю (10 тысяч долларов в месяц. – Ред.).

Так, в обязанности туриста будет входить тестирование дорогостоящей недвижимости и составление подробного отчета о каждом объекте на 800 слов с описанием его удобств. К примеру, нужно будет рассмотреть роскошный замок на французской ривьере, испанскую виллу с 25-ю спальнями или огромный особняк в районе Сан-Франциско. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Фото: ezdili-znaem.com

Кроме того, успешный кандидат должен составлять оценку доступности, дизайна и пригодности для размещения на сайте HushHush. К слову, в качестве требований к будущему работнику предъявляются отсутствие у него судимостей, наличие подлинного паспорта, умение писать отчёты в сжатые сроки и надежность.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские туристы ранее исследовали популярный курорт в Египте, где показали условия проживания в люксовых гостиницах.

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