Главная Новости
8 апреля • обновлено в 21:50
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Журнал

В Британии путешественникам готовы платить $10 тысяч в месяц: подробности

6.4т
Читать материал на украинском

Британский сайт люксовых вещей HushHush опубликовал вакансию путешественника с зарплатой в 2,5 тысячи долларов неделю (10 тысяч долларов в месяц. – Ред.).

Так, в обязанности туриста будет входить тестирование дорогостоящей недвижимости и составление подробного отчета о каждом объекте на 800 слов с описанием его удобств. К примеру, нужно будет рассмотреть роскошный замок на французской ривьере, испанскую виллу с 25-ю спальнями или огромный особняк в районе Сан-Франциско. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Британии путешественникам готовы платить $10 тысяч в месяц: подробности

Фото: ezdili-znaem.com

Кроме того, успешный кандидат должен составлять оценку доступности, дизайна и пригодности для размещения на сайте HushHush. К слову, в качестве требований к будущему работнику предъявляются отсутствие у него судимостей, наличие подлинного паспорта, умение писать отчёты в сжатые сроки и надежность.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские туристы ранее исследовали популярный курорт в Египте, где показали условия проживания в люксовых гостиницах.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
7
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
А как же карантин?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Travel Журнал

Коронавирус. Самое важное

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги