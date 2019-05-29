В Британии произошел казус с самолетом из-за стюардесс

В Британии задержали рейс авиакомпании Ryanair из-за того, что стюардессы не могли посчитать число пассажиров на борту. Казус произошел в самолете, который должен был вылетать из Лондона в Белфаст.

Сперва сотрудники Ryanair трижды проверили посадочные талоны пассажиров, а затем начали перекличку по именам, чтобы понять, кто был в самолете. Об этом сообщает Independent.

Ryanair iev.aero

"Создавалось ощущение, что в самолете есть люди, которых там быть не должно. Стюардессы продолжали говорить нам, что по закону не могут взлететь, пока не выяснят точное число пассажиров. Они постоянно выходили и снова заходили в самолет", — рассказал один из очевидцев.

В результате вылет лайнера задержался на два часа, а представители авиакомпании принесли извинения за неудобства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пассажир Ryanair устроил скандал на борту самолета после того как выяснилось, что авиалайнер приземлился в итальянском городе Бари вместо Кальяри, куда должен был прилететь итальянец.

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