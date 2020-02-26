В Британии появился диковинный ребенок

В Глазго родилась малышка с удивительными волосами, к десяти месяцам она уже щеголяет настоящим каре.

Невероятно густые, темные волосы поразили маму девочки, как только она родилась, сообщает Mirror.

С возрастом волосы маленькой Марисы становятся все более длинными и красивыми. Люди на улицах постоянно останавливаются и обращают на это внимание, признается мама девочки.

Алессандра Маккарри

Некоторые даже думают, что малышка носит парик.

Старший брат Марисы также родился с необычно густой растительностью на голове, но до сестры ему далеко.

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