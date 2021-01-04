В Бразилии установили скульптуру женского полового органа. Фото

В Бразилии в одном из парков Пернамбуку открыли скульптуру в виде женского полового органа под названием "Дева". Автором является художница Джулиани Нотару.

Высота такого искусства составляет 33 метра. А его цель – привлечь внимание людей к проблемам гендерного равенства. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Нотару (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам самой художницы, гендерные вопросы становятся все более актуальными в мире.

Художница Джулиани Нотару Facebook Джулиани Нотару

Скульптура в Бразилии Facebook Джулиани Нотару

Стоит отметить, что скульптуру создавали 11 месяцев. Она высотой 33 метра, шириной 16 м и глубиной 6 м. Также известно, что архитектура покрыта бетоном и смолой.

Строительство скульптуры женского полового органа Facebook Джулиани Нотару

В Бразилии построили 33-метровую скульптуру Facebook Джулиани Нотару

Кроме того, пользователи сети неоднозначно отреагировали на такую скульптуру. Одни восхитились ею, а другие – посмеялись.

"Красиво. Это напоминает мне, что Земля – наша мать. Мне нравится", "Богатый отстой", "Я хочу умереть", "Спасибо за это! Вы талантливая, сильная и смелая", – пишут люди в комментариях.

В сети неоднозначно отреагировали на скульптуру Скриншот

Люди засыпали комментариями художницу Скриншот

Скульптура художницы Джулиани Нотару Facebook Джулиани Нотару

Скульптура в виде женского полового органа Facebook Джулиани Нотару

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