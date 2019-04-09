В Беларуси решили проводить экскурсии в радиационной зоне Чернобыля

В Беларуси открыли два туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, пока это больше похоже на эксперимент. Об этом сообщает ОНТ.

SPUTNIK Беларусь

По его словам, доза радиации, которую получат туристы, незначительна.

"Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения", — сказал Кудин.

Он отметил, что "могильников" техники и мертвых городов, притягивающих сталкеров, здесь нет, на пожарные вышки, откуда можно увидеть всю территорию Чернобыльской станции, подниматься запрещено, зато есть выселенные деревни, которые можно будет увидеть.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в феврале, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар. Возгорание травяного настила произошло на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) около с.Бычки.

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