Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

В Беларуси решили проводить экскурсии в радиационной зоне Чернобыля

639Читать материал на украинском

В Беларуси открыли два туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, пока это больше похоже на эксперимент. Об этом сообщает ОНТ.

В Беларуси решили проводить экскурсии в радиационной зоне Чернобыля

SPUTNIK Беларусь

Новости
Голливудский актер призвал бойкотировать отели на популярном курорте из-за геев

По его словам, доза радиации, которую получат туристы, незначительна.

"Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения", — сказал Кудин.

Он отметил, что "могильников" техники и мертвых городов, притягивающих сталкеров, здесь нет, на пожарные вышки, откуда можно увидеть всю территорию Чернобыльской станции, подниматься запрещено, зато есть выселенные деревни, которые можно будет увидеть.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в феврале, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вспыхнул пожар. Возгорание травяного настила произошло на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) около с.Бычки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения