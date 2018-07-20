В Азии нашли затонувший корабль со сказочными богатствами

На дне Японского моря обнаружен корабль, который затонул 113 лет назад. На борту судна может находиться более 200 тонн золота.

Крейсер "Дмитрий Донской" принадлежал флоту Российской империи. В 1905 году его потопили японцы, пишет Gazeta.pl.

По данным историков, корабль перевозил казну российского императорского тихоокеанского флота. Сегодня цена золота составляет более 130 миллиардов долларов.

Корпус сильно пострадал от снарядов, корма почти разрушена, но борт и палуба хорошо сохранились.

Крейсер обнаружили на глубине 434 метров, в 1,3 км от южнокорейского острова Уллунг-до.

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