Главная Новости
23 марта • обновлено в 09:11
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

В Австралии змея притворилась шнурком ботинка

2.7т

Австралийский специалист по ловле змей озадачил пользователей соцсетей, опубликовав видео с отравленной змеей, которая спряталась среди обуви.

Он попросил пользователей найти змею на фото, но почти никто не смог обнаружить ее, сообщает DailyMail.

В итоге оказалось, что маленькая черная змея спряталась среди обуви и выглядит, как шнурок от черного ботинка.

Специалист уточнил, что этот вид змей – довольно опасен, их укус ядовит.

Змею изловили и отпустили на свободу в ближайшем лесу.

Как в условиях глобального карантина коротать время с пользой и удовольствием, советует aviasales.ua.

Чим зайнятися на вихідних?😍 ⠀ Карантин карантином, але прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв. ⠀ 🏃‍♀️Ранкова пробіжка на сусідньому стадіоні; 🐶Прогулянка парком — з рідними чи домашніми улюбленцями; 🚲Веломандрівка до найближчого лісу. ⠀ 🙏Радимо подбати про індивідуальну безпеку. Тримайте відстань від інших людей (1 метр) та візьміть з собою антисептик. ⠀ Свіже повітря: 💪Зміцнює імунітет; 💡Покращує розумові здібності; 🎉Підвищує рівень гормону щастя; 💤Покращує сон; 🦸‍Дарує життєву енергію. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Новости

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги