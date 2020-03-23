В Австралии змея притворилась шнурком ботинка

Австралийский специалист по ловле змей озадачил пользователей соцсетей, опубликовав видео с отравленной змеей, которая спряталась среди обуви.
Он попросил пользователей найти змею на фото, но почти никто не смог обнаружить ее, сообщает DailyMail.
В итоге оказалось, что маленькая черная змея спряталась среди обуви и выглядит, как шнурок от черного ботинка.
Специалист уточнил, что этот вид змей – довольно опасен, их укус ядовит.
Змею изловили и отпустили на свободу в ближайшем лесу.
Как в условиях глобального карантина коротать время с пользой и удовольствием, советует aviasales.ua.
Чим зайнятися на вихідних?😍 ⠀ Карантин карантином, але прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв. ⠀ 🏃♀️Ранкова пробіжка на сусідньому стадіоні; 🐶Прогулянка парком — з рідними чи домашніми улюбленцями; 🚲Веломандрівка до найближчого лісу. ⠀ 🙏Радимо подбати про індивідуальну безпеку. Тримайте відстань від інших людей (1 метр) та візьміть з собою антисептик. ⠀ Свіже повітря: 💪Зміцнює імунітет; 💡Покращує розумові здібності; 🎉Підвищує рівень гормону щастя; 💤Покращує сон; 🦸Дарує життєву енергію. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!