В Анталии хотят ввести туристический налог: подробности

Власти Анталии (Турция) рассматривают вопрос введения в городе туристического налога.

Как сообщает Ассоциация туроператоров на своем сайте, мэр турецкого курорта Муххитин Бечек выступил с такой инициативой, отсылая к подобной практике в других странах. По его словам, каждый год в Анталье отдыхают около 15 миллионов туристов, однако средств на поддержание инфраструктуры катастрофически не хватает.

Анталия (Турция) Фото: tury-turciya.com.ua

Согласно подсчетам властей, если Анталья пойдет на подобные меры, то вполне сможет заработать дополнительные 150–200 миллионов евро в год. Это если брать с каждого взрослого туриста примерно 1,5 евро за ночь. С детей взимать налоги пока не планируется.

Отмечается: чтобы налог начал действовать, Министерство туризма должно подписать соответствующие документы. Также за его введение уже выступил Анатолийский туристический союз, объединяющий все курортные зоны побережья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте планируют ввести новый налоговый сбор для туристов, а именно увеличить аэропортовый сбор на вылет из государства.

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