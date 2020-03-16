В Англии попугай научился громко петь оперные арии назло соседям

81-летняя британская пенсионерка Кэтрин Сирл научила своего попугая громко петь, чтобы отравить жизнь своим соседям – семейной паре Полу и Лидии Эпплтон.

Кошка между соседями пробежала после спора о парковке в 2004 году, сообщает DailyStar.

С тех пор пенсионерка пыталась отомстить соседям, пачкая их машину, а также оставляя острые предметы под колесами.

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А в итоге она стала "использовать вместо оружия" своего попугая. Женщина научила его громко петь, включая телевизор с оперной музыкой на полную громкость.

Чтобы позлить соседей, она оставляла открытыми двери и окна дома как раз тогда, когда пара пыталась отдохнуть во дворе.

Супругам пришлось обратиться в суд, который запретил пенсионерке ее деятельность и присудил ей штраф.

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