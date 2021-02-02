В Амстердаме закрывают знаменитый квартал красных фонарей

В Амстердаме, столице Нидерландов, местные власти закрывают район красных фонарей. Взамен так называемый центр эротических услуг будет размещен в другой части города.

Так, ликвидировать знаменитый квартал предложила мэр Амстердама Фемке Халсема – большая группа политических партий поддержала ее предложение. Частично на решение городской главы повлияла пандемия, а также желание изменить контингент туристов, прибывающих в городе. Об этом сообщает издание The Guardian.

Квартал красных фонарей в Амстердаме theguardian.com

Отмечается, что все те, кто работал в районе для взрослых, будут вынуждены покинуть это место и перебраться в другой район. К слову, пока местные власти еще не решили, где именно будет размещаться новый эротический центр Амстердама.

Чем известен квартал красных фонарей

Квартал красных фонарей – один из самых знаменитых эротических районов в мире, расположен в Амстердаме.

Среди переулков процветает проституция, а также другие виды секс-развлечений: магазины для взрослых, стриптиз-клубы. Улицы в квартале похожи на большой торговый центр. Все туристы могут в окнах, как на витрине, посмотреть на работниц этой отрасли.

Название происходит от красных фонарей, расположенных в домах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что квартал красных фонарей в Амстердаме, известный тем, что за стеклянными витринами первых этажей позируют работницы секс-индустрии, собираются перенести.