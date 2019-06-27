В аэропорту "Киев" задержали рейс из-за "минирования": пассажиры взбунтовались

В Киеве, 27 июня, задержали рейс авиакомпании Wizz Air Киев-Ларнака (Кипр) из-за "минирования", что привело к бунту пассажиров.

По данным "Интерфакс-Украина", самолет должен был отправиться в 18:45 из аэропорта "Киев", однако вылет был перенесен.

Пассажиров с целью безопасности эвакуировали, провели необходимую проверку, после чего туристов допустили в аэропорт. Часть рейсов отправилась после регистрации по назначению. Пассажиры на Ларнаку около 20:30 заняли свои места, когда бортпроводники сообщили, что в связи с истечением разрешенного на работу времени для экипажа перелет отменяется.

"Всех просим забрать вещи и выйти из самолета", – сказала стюардесса. В ответ пассажиры отказались повиноваться и потребовали доставить их в место назначения.

Wizz Air TravelQ

После этого уже к ним обратился командир экипажа, пояснив, что из-за сообщений о "минировании" самолеты авиакомпании были перенаправлены для посадки в аэропорт "Борисполь".

Через 10 минут командир повторно обратился к пассажирам, сообщив, что рейс будет осуществлен через Дебрецен (Венгрия), где другим бортом пассажиров доставят на Ларнаку. Это произошло в связи с истечением разрешенного рабочего времени экипажа из-за задержки с "минированием".

Таким образом, туристы смогли отправиться после нервного ожидания лишь через 3 часа 14 минут от изначально обозначенного времени.

Карта по состоянию на 23:44

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее больше 180 пассажиров рейса PQ 748 авиакомпании SkyUp Airlines двое суток не могли вылететь из Барселоны из-за технической неисправности самолета.

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