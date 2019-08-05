Ураган в Кирилловке: как сейчас выглядит популярный курорт

На популярном среди украинцев курорте Кирилловка в Запорожской области 4 августа прошел сильнейший шторм. Непогода заставила многих туристов преждевременно закончить свой отпуск и покинуть морское побережье.

Так, после шторма и урагана произошел сильный отлив. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят местные пляжи сейчас.

Несмотря на солнечную погоду пляжи в Кирилловке пустуют. Немногочисленные туристы отдыхают на берегу.

Коса Пересыпь

Федотова коса

Отмечается, что во время шторма и урагана ветер был настолько сильным, что срывал крыши с домов и валил деревья.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Одессу 3 августа вместе с мощными ливнями обрушились два смерча, в связи с чем спасатели объявили второй оранжевый уровень опасности.

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