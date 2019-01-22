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Упало окно престижной гостиницы: в Гонконге странным образом погибла туристка

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В Гонконге туристка погибла из-за падения окна с фасада престижной гостиницы прямо на оживленную улицу. Сотрудница отеля мыла оконное стекло, из-за ее неосторожности оно упало наружу.

От удара погибла 24-летняя туристка из материковой части Китая. Окно упало с 16-го этажа отеля Mira Hotel в густонаселенном торговом районе Чимсачей, пишет Daily Mail.

Туристка гуляла вместе со своим другом, которого также задело, но парень обошелся лишь легкими травмами. Девушку срочно отправили в больницу, врачи не смогли ее спасти.

Фото с места событий

Фото с места событий

Daily Mail

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Полиция арестовала уборщицу из отеля, которая мыла окно. Позже задержанную выпустили под залог. Следователи пытаются выяснить, что именно стало причиной трагедии.

Гостиница Mira Hotel

Гостиница Mira Hotel

Daily Mail

Гостиница Mira Hotel

Гостиница Mira Hotel

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная блогерша-альпинистка Джиджи Ву, которая прославилась тем, что фотографировалась на горных пиках в бикини, погибла во время последнего похода на вершину Юйшань в Тайване.

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Тема
Путешествия в Азию
Место
КитайГонконг
Тег
путешествия
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