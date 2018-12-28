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Упали с моста: в Исландии трагически погибли туристы

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В четверг, 27 декабря, в результате ДТП в Исландии погибли трое британских туристов, в том числе один ребенок.

Как сообщает BBC News, авария произошла на кольцевой дороге между городом Киркюбьяккарлустур и национальным парком Ватнайекуль. Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором было семь британских туристов, упал с моста.

"Это было ужасно. Скорее всего, водитель потерял управление, машина перелетела через ограждение и упала на берег. Она перевернулась и разбилась", — рассказал очевидец произошедшего Адольф Эрлингссон.

Упали с моста: в Исландии трагически погибли туристы

Фото: BBC News

Упали с моста: в Исландии трагически погибли туристы

Фото: BBC News

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По словам Эрлингссона, когда он добрался до места аварии, три пассажира, в том числе ребенок, были мертвы. Также полиция сообщила, что четырех пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.

Упали с моста: в Исландии трагически погибли туристы

Фото: BBC News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии шесть туристов разбились на машине по дороге в город Нарканд. Четыре человека погибли, двое получили ранения. Инцидент произошел, когда автомобиль с шестью мужчинами упал в ущелье глубиной 200 метров на магистрали города Шимла, штат Химачал-Прадеш.

Место
Исландия
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