Уникальный отель для туристов открыли в Дании: как выглядит номер мечты

В Дании для туристов, желающих исполнения одного из детских желаний, открыли уникальный отель на верхушке деревьев.

По данным Sclistok, место для отдыха под названием Løvtag построили на острове Ютландия, однако пока завершен только один номер.

Строительство отеля на дереве в Дании lovtag.dk

Уточняется, что несмотря на стадию стройки, уже подтверждено около 70 броней. Цена на двоих путешественников за ночь с учетом завтрака составляет чуть больше 360 евро.

Проект отеля на дереве Sclistok

Владелец отеля Расмус Либек решился на этот эксперимент восемь лет назад. Его побудил к этому отец, который больше не мог зарабатывать на продукции из древесины. Один домик на дереве обошелся примерно в 200 тысяч евро.

Номер обустроен всеми необходимыми удобствами: дизайнерской мебелью, туалетом и ванной, водопроводом и электричеством.

Домик на дереве Sclistok

Комната с удобствами Sclistok

Комната в отеле на дереве Sclistok

Терраса на дереве lovtag.dk

Уникальный отель в Дании со всеми удобствами lovtag.dk

Отель на дереве снизу lovtag.dk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в историческом центре Венеции перенесли введение платы за въезд. Путешественникам придется платить по 3 евро с 1 января 2020 года за посещение самого романтичного места Европы.

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