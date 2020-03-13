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13 марта • обновлено в 08:46
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Уникальный меч обнаружили в Венеции

1.9т

В музее на острове Святого Лазаря случайно обнаружили меч, который оказался одним из старейших в мире, возрастом более 5 тыс. лет.

Все это время меч по ошибке хранился в средневековой коллекции, сообщает Daily Mail.

Правда открылась благодаря молодой аспирантке, которая увидела меч во время стажировки. Девушка изучала подобные мечи много лет, и ей показалось, что именно этот клинок куда старше, чем указано в маркировке.

Уникальный меч обнаружили в Венеции

В итоге выяснилось, что меч действительно был создан примерно в 3 тыс. до нашей эры. Он прибыл в Венецию из Восточной Турции.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Говорят на мече есть трезубец и надпись слава украине
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Питон Каа
Питон Каа
Так молодая аспирантка стала профессором.
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