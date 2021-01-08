Украинцы застряли в аэропорту Испании из-за карантина: дети провели в "серой зоне" 5 дней

В аэропорту Барахас в Мадриде (Испания) застряли шесть женщин и двое детей из Украины, которые прибыли туда из Киева, но не смогли пройти пограничный контроль в связи с карантинными ограничениями.

Украинцы прилетели в Мадрид еще 3 января. Уже пять суток они находятся в так называемой серой зоне аэропорта, передает "24 канал".

Указывается, что обратного рейса в Киев нужно ждать около недели. Владимир, друзья и родственники которого застряли в аэропорту, заявил: граждан других государств, которые столкнулись с похожей проблемой, отправили на рейсы с пересадками. Украинский консул якобы не договаривался об этом с местными властями.

Украинцы пожаловались, что за пять дней им так и не предоставили их личные вещи, даже средства гигиены.

"Когда позвонили в МИД, там сказали, что не имеют никаких доказательств того, что наши граждане остаются заложниками ситуации в Испании", – пожаловался Владимир.

"Консул говорил, что не будет тратить три часа на встречу с гражданами, которых задержали в аэропорту. На просьбу "помогите нам, потому что мы из одной страны" он ответил "с какой это мы с вами одной страны?" – утверждает мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL: