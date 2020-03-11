Украинцы массово отказываются от путешествий: из-за чего

Украинцы начали отказываться от путешествий, а авиакомпании отменять рейсы из-за коронавируса.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, пишет УНН.

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"Я вижу, что авиакомпании отменят рейсы, это из-за уменьшения спроса туристов. Это экономический процесс, конечно он вызван коронавирусом", — сказал Рудич.

pexels.com

По его словам, украинцы отменяют путешествия в Турцию, в Италию и Испанию.

"Отказываются от путешествий в глубину — это и Египет, Турция. Это европейские страны — Италия, Испания, Греция", — подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

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