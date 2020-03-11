Главная Новости
11 марта • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Украинцы массово отказываются от путешествий: из-за чего

1.3т
Читать материал на украинском

Украинцы начали отказываться от путешествий, а авиакомпании отменять рейсы из-за коронавируса.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич, пишет УНН.

Украинцы массово отказываются от путешествий: из-за чего

pexels.com

"Я вижу, что авиакомпании отменят рейсы, это из-за уменьшения спроса туристов. Это экономический процесс, конечно он вызван коронавирусом", — сказал Рудич.
Украинцы массово отказываются от путешествий: из-за чего

pexels.com

По его словам, украинцы отменяют путешествия в Турцию, в Италию и Испанию.

"Отказываются от путешествий в глубину — это и Египет, Турция. Это европейские страны — Италия, Испания, Греция", — подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги