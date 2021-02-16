Украинцы, которые застряли на Занзибаре на несколько суток, вылетели домой

Самолет авиакомпании SkyUp в ночь на 16 февраля наконец забрал с острова Занзибар украинских туристов, которые застряли там на трое суток.

Как пишет hromadske, об этом рассказала одна из отдыхающих. По ее словам, людей на Родину забрал рейс PQ 1972 "Занзибар – Анталия – Киев". Женщина отметила, что с острова улетели все граждане Украины, которые должны были, даже несмотря на то, что некоторым было долго добираться от отеля до аэропорта.

Однако один из туроператоров Kompas Ukraine сообщил своим клиентам, что часть багажа им придется оставить на Занзибаре, поскольку рейс является транзитным. Учитывая это людей якобы попросили взять в ручную кладь только зимнюю одежду для прибытия в "Борисполь".

Также им посоветовали обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о его ненадлежащей перевозке, если чемоданы впоследствии не прилетят.

Однако в компании SkyUp опровергли эти данные и заверили, что самолет забрал весь багаж туристов. По словам представителей авиаперевозчика, после взлета было получено сообщение о том, что все вещи пассажиров были загружены на борт.

Как сообщал OBOZREVATEL: