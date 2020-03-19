В связи с карантином из-за пандемии коронавируса украинцы, которые путешествовали без туроператоров, застряли в Египте.

Они записали видео, рассказав, что их регулярные авиарейсы отменили, а на самолет, который ранее эвакуировал граждан, они не попали. Соответствующие ролики появились в одном из харьковских Telegram-каналов.

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"Нас 12 человек, украинцев. Нас пытаются выгнать из аэропорта, не пускают на рейс, который обещали", – рассказал один из мужчин. На видео видно, что среди путешественников есть ребенок.

Из-за коронавируса украинцы застряли в Египте Коллаж

"И нас гораздо больше тут, в Хургаде, в Шарм эль Шейхе. Мы все обратились в посольство с просьбой об эвакуации (были составлены списки), прибыл рейс, который предоставлялся для эвакуации украинцев, из одного отеля, но нас на него не впустили. Мы не можем вернуться на родину", – сказано в сообщении.

"Чем мы хуже тех, кто прилетел с туром. Надеюсь, это дойдет до посла и до ОП", – добавили они.

Скриншот сообщения на Telegram-канале "ХС | Харьков"

Отметим, всего в Украине (на 19 марта) зафиксировано уже 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из которых – летальные.

Карта распространения COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

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