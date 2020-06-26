Украинцев могут пустить в ЕС с 1 июля: обнародован новый список

Марина Лисничук Новости 08:28, 26.06.2020 Обновлено: 09:37, 26.06.2020

Украина попала в список стран, жителям которых могут открыть въезд в Европейский Союз уже с 1 июля.

Об этом говорится в рабочем документе ЕС. Проект решения об открытии внешних границ, относительно которого идет дискуссия между государствами-членами Евросоюза, предоставил Еuronews источник в дипломатических кругах.

Издание, в частности, назвало страны, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. В нем значатся всего 54 государства, среди которых и Украина.

Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Интересно, что Молдову и Армению в перечень не внесли.

Сообщается и о "черном списке" – в нем, соответственно, указаны государства, граждане которых не смогут пока путешествовать в ЕС. Среди таких издание называет Бразилию, Катар, США и Россию.

Правда, сейчас нет уверенности, что оба списка будут утверждены в указанном виде.

"Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнуто вовремя", – говорится в публикации.

Также нельзя исключить, что соответствующий перечень был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки пандемии в разных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ обнародовали проект решения Евросоюза об ограничении на въезд в Шенгенскую зону, согласно которому Украина может не попасть в список стран, туристам из которых ЕС собирается открыть границы с 1 июля. Все потому, что уровень инфицирования у нас превышает критерии, выработанные Еврокомиссией.

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