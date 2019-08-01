Украинцам разрешили бесплатный въезд на популярный курорт: что известно

Правительство популярного среди туристов курорта Шри-Ланка с 1 августа отменило оплату на визу для 48 стран, в том числе – Украины.

По данным Lowcostavia, теперь украинцы смогут бесплатно получать разрешительный документ сроком до 30 дней уже по прибытию в аэропорт.

"Ранее украинцы вынуждены были платить за визу в аэропорту примерно $40. Оплату за визу отменили на следующие 6 месяцев, после чего правительство Шри-Ланки оценит эффективность этой программы", – сказано в сообщении.

Отдых на Шри-Ланке pixabay

В список стран, которым на полгода разрешен въезд на Шри-Ланку по бесплатной визе, вошли: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Что примечательно, на Шри-Ланку из Украины существует много рейсов разных авиакомпаний. Также туристы могут воспользоваться пакетными предложениями туроператоров.

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, Шри-Ланка возглавила список лучших стран для путешествий в 2019 году. В ежегодном путеводителе Best in Travel-2019 она опередила Германию, которая оказалась на втором месте.

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