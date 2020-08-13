Украинцам расширили список стран для путешествий: МИД обнародовал перечень

Сейчас в условиях карантина из-за пандемии COVID-19 украинцы могут путешествовать в 42 страны мира. Из них четыре стали доступными для въезда нашим гражданам в течение последней недели.

Об этом сообщил на брифинге 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что мониторить перечень этих государств можно с помощью онлайн-карты на сайте украинского внешнеполитического ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страны, которые открыты для путешествий украинцам. На прошлой неделе таких было 38. За неделю их количество увеличилось на четыре. Добавились Республика Армения – туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции – и три малопопулярные среди украинцев. Это страны Буркина-Фасо, Того и Чад", – отметил Кулеба.

Кроме того, украинцам разрешен въезд в Албанию, Антигуа и Барбуду, Афганистан, на Багамские острова, в Беларусь, Болгарию, Бурунди, Великобританию, Египет, Замбию, Ирак, Иран, Ирландию, Камбоджу, Кению, на Коморские острова, в Ливан на Мальдивы, в Мексику, ОАЭ, Пакистан, Пуэрто-Рико, Республику Корею, Северную Македонию, на Сейшельские острова, Сент-Люсию, Сербию, Словению, Сомали, Танзанию, Тунис, Турцию, Черногорию, США, Эквадор, Эфиопию, Южный Судан, на Ямайку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Республику Беларусь до момента стабилизации ситуации на ее территории. В связи с массовыми протестами там участились случаи задержания и исчезновения иностранных граждан.