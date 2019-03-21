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Украинцам открыли безвиз с еще одной страной: о чем нужно знать

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Граждане Украины смогут с 14 апреля путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы.

Об этом говорится в пресс-службы Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания – до 30 дней. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", – сказано в сообщении.

Украинцам открыли безвиз с еще одной страной: о чем нужно знать

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В ведомстве напомнили украинским туристам о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории. Также в службе подчеркнули, что украинцы должны быть обязательно застрахованы перед поездкой в Таиланд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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