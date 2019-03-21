Украинцам открыли безвиз с еще одной страной: о чем нужно знать

Граждане Украины смогут с 14 апреля путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы.
Об этом говорится в пресс-службы Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
"Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания – до 30 дней. Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", – сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили украинским туристам о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории. Также в службе подчеркнули, что украинцы должны быть обязательно застрахованы перед поездкой в Таиланд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Transparency International предупредила Украину о возможности лишения безвиза с ЕС.
Это произошло после того, как в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, которым предлагалось освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу состояний, происхождение которых они не могут объяснить.
НАПК установило, что чиновники в декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен.
Стало известно, что президент Петр Порошенко намерен подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение.
26 февраля Конституционный суд признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.
Позже был окубликован текст решение КС об отмене ответственности.
Позже стало известно, что с 2021 года ЕС введет новые правила для безвиза
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на OBOZREVATEL.