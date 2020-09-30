Украинцам разрешили путешествовать в 52 страны: обновленный список

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости
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Путешествия во время коронавируса

Отныне туристы из Украины могут путешествовать в 52 стран мира. По сравнению с ситуацией на начало осени, в этот список добавились еще Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он транслировался онлайн на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хотя туристический сезон завершился, путешествовать можно и по состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга 3 сентября добавилось 4 страны", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что сейчас министерство работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количестве стран.

В общем гражданам Украины разрешен въезд в такие страны:

  • США

  • Мексика

  • Доминиканская Республика

  • Колумбия

  • Эквадор

  • Уругвай

  • Ирландия

  • Великобритания

  • Беларусь

  • Сербия

  • Северная Македония

  • Албания

  • Болгария

  • Турция

  • Армения

  • Казахстан

  • Иран

  • Афганистан

  • Ирак

  • Иордания

  • Ливан

  • Египет

  • Судан

  • Чад

  • Нигерия

  • Бенин

  • Того

  • Гана

  • Буркина-Фасо

  • Сьерра-Леоне

  • южный Судан

  • Эфиопия

  • Сомали

  • Джибути

  • Кения

  • Танзания

  • Руанда

  • Бурунди

  • Малави

  • Замбия

  • Мальдивы

  • Южная Корея.

Слова Дмитрия Кулебы об особенностях путешествий для украинцев во время пандемии – с 17:20 минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные путешествия в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. В частности, показатель COVID-19 у нас оказался выше в шесть раз.

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