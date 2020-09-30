Украинцам разрешили путешествовать в 52 страны: обновленный список

Отныне туристы из Украины могут путешествовать в 52 стран мира. По сравнению с ситуацией на начало осени, в этот список добавились еще Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он транслировался онлайн на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хотя туристический сезон завершился, путешествовать можно и по состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга 3 сентября добавилось 4 страны", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что сейчас министерство работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количестве стран.

В общем гражданам Украины разрешен въезд в такие страны:

США

Мексика

Доминиканская Республика

Колумбия

Эквадор

Уругвай

Ирландия

Великобритания

Беларусь

Сербия

Северная Македония

Албания

Болгария

Турция

Армения

Казахстан

Иран

Афганистан

Ирак

Иордания

Ливан

Египет

Судан

Чад

Нигерия

Бенин

Того

Гана

Буркина-Фасо

Сьерра-Леоне

южный Судан

Эфиопия

Сомали

Джибути

Кения

Танзания

Руанда

Бурунди

Малави

Замбия

Мальдивы

Южная Корея.

Слова Дмитрия Кулебы об особенностях путешествий для украинцев во время пандемии – с 17:20 минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные путешествия в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. В частности, показатель COVID-19 у нас оказался выше в шесть раз.