Украинский "Лас-Вегас" в Чернобыле? Не верю - организатор туров в Зону

Сегодня основатель компании "ЧЕРНОБЫЛЬ ТУР" и организатор самых обширных туристических поездок в Чернобыльскую зону отчуждения Ярослав Емельяненко признается, что некогда сам отправился к ЧАЭС и в город-призрак Припять, поиграв в видеоигры. Однако, оказавшись за пределами КПП, он увидел не только разрушенные временем территории, но и невиданные ранее красоты природы. Это, по словам предпринимателя, и стало толчком к открытию уникального сервиса.

В интервью "Обозревателю" Емельяненко рассказал, чем закрытая зона ежегодно привлекает десятки тысяч туристов и почему она вряд когда-нибудь станет доступной для публичного посещения. Какие опасности могут ожидать экстремалов и как организаторы туризма в Чернобыле задумали спасти Зону от тотального разрушения.

- Тема Чернобыля всегда была очень интересной, но услышать впервые о нем с точки зрения массового туризма было странно. Мы привыкли, что люди стремятся попасть в популярные города мира, увидеть Европу, архитектуру, культуру. В Чернобыле же... Чем зона отчуждения ежегодно привлекает десятки тысяч туристов?

- Вы знаете, всегда, во все времена людей привлекало закрытое, неизведанное, то, где нет других людей. Чернобыльская зона спустя 32 года - это закрытая локация, куда просто так попасть не возможно. Это огромные территории, откуда выселены люди - 49 тыс. чел. были выселены из Припяти. Такие города-призраки всегда были интересны посетителям из разных стран.

Помимо этого Зона - уникальный полигон, где можно увидеть, что будет после человека спустя 10 или 30 лет. Скажем, пропали люди из Киева, что будет с городом? Съездите в Припять и вы посмотрите, через сколько лет на бетонном балконе начинает прорастать береза. Заброшенные объекты - они есть по разным странам. Чернобыльской зоны, которая уникальна радиационным профилем, нет нигде.

Это интересно для студентов-научников, для любителей природы, потому что нигде до первой поездки в Зону в дикой природе я не видел лосиху с лосенком, волка... Просто так вот, ехал автобус и бежал волк. Только в Зоне я увидел такие сюжеты, как бегут какие-то косули, перебегают дорогу, а за ними гонятся волки. А благородные олени или лоси, орланы-белохвосты - огромнейшие птицы с двухметровым размахом крыльев. Они просто прекрасны.

- Сейчас в лесах и правда такого не увидишь.

- Нет конечно. Зона - уникальная и разноплановая локация. А радиация, щедро рассыпанная по ней в результате аварии, спасла несколько действительно уникальных объектов. Например, радиолокационная станция "ДУГА-1" в секретном военном городе "Чернобыль 2". Это уникальный радар, который следил за пуском баллистических ракет из Америки. Нигде на территории постсоветского пространства уже не осталось ни одной подобной антенны, они попросту распилены на металл. Осталась одна в Чернобыльской зоне, она де-юре стала РАО – радиоактивные отходы - и только это ее сохранило.

При предыдущей власти ее пытались понадкусывать, там подпилили чуть, здесь немножко вибраторы срезали. Но вот с действующим руководством Чернобыльской зоны было достигнуто понимание, что это туристический объект, один из трех важнейших на территории Зоны, куда едут люди, что его нельзя уничтожать ради сиюминутной выгоды.

- Какие два других?

- ЧАЭС, Припять и Радар - это три основных объекта, и уничтожать их ради нескольких миллионов гривен неадекватно. Что бы вы понимали, пилят в Зоне в принципе все легально. То есть стоит, например, ИМР - инженерная машина разграждения, ликвидаторская техника на базе танка, уникальная гусеничная машина с отвалом. Это объект показа, на ней туристы могут провести несколько часов. Они фотографируются, замеряют, где радиационный фон. Распилить его ради миллиона гривен за чермет - это можно сделать, но вы убираете сразу объект показа, в перспективе теряя десятки и сотни миллионов.

- Как же загрязнение радиацией? Или это никого не смущает?

- Они распиливают на куски, пескоструем снимают радиоактивный слой, остается чистая серединка металла, которую они сдают. КПД такого процесса небольшой, поэтому сейчас наша ассоциация туроператоров занимается в том числе и сигнализированием состояния этих объектов – оперативно поднимаем вопрос, если кто-то что-то начинает пилить.

В прошлом году был также запущен процесс включения некоторых локаций Чернобыльской зоны в списки ЮНЕСКО, потому что там есть такие объекты, о которых даже не все сотрудники Зоны знают.

- Например?

- Объекты, которые принимали критическое участие в последствиях аварии, и которые культурно и технологически являются просто уникальными, таких нет нигде, только в Украине, Чернобыле. Есть, например, бетонноперегрузочный узел. Когда взорвался реактор и на нем стали строить саркофаг, туда ушло огромное количество бетона. Как вы понимаете, вокруг ЧАЭС была самая загрязненная территория, то есть машина, которая туда заехала, она априори была уже заражена, "светилась" вся. Бетон завозили из других частей Зоны, и был построен некий узел, куда заезжали "чистые" бетоновозы и сливали бетон в другие машины, предотвращая распространение радиации.

Таких объектов нет нигде, потому что с радиацией так нигде не боролись. Сейчас мы также работаем над увеличением количества маршрутов, ну и я надеюсь, что будет доступ и к припятским портовым кранам, и другим. Там есть интересные локации, очень фактурные.

- Насколько за 10 лет работы вам удавалось сохранить это все? Наверняка было много прецедентов?

- Да, "ЧЕРНОБЫЛЬ ТУР" существует уже 10 лет, и вы знаете, были прецеденты, когда на наших глазах уничтожались реальные ценные объекты, которые шли на утиль по той схеме, что я объяснил. И только вот буквально последние годы у нового руководства Чернобыльской зоны появилось понимание, что уничтожать это нельзя.

А так многих объектов мы, к сожалению, лишились. Они уничтожены безвозвратно. По большей части это техника. На Рассохе (одно из кладбищ техники - Ред.) стояло 1500 единиц техники. Это поливалки, БТРы, БДРМы, вертолеты… К сожалению, уничтожено, не сберегли. Сейчас еще немного осталось на Буряковке. Там не так много техники, ее регулярно пилят.

На Буряковке, например, находится уникальный немецкий робот "Джокер", который даже в фильмах про ликвидацию снят. Его нам Германия на очистку кровли 3 блока прислала, правда, он сгорел, потому что наши понизили декларируемые уровни радиации, чтоб не показывать, что у нас все совсем плохо. В 10 раз написали меньший уровень, а немцы запрограммировали робота в соответствии с данными Советского Союза, и он просто сгорел.

- В нашей беседе хотелось бы также затронуть популярные вопросы, возможно, разрушить некоторые мифы. Поговаривают, что местами в Зоне уровень радиации ниже, чем в центре Киева. Почему тогда она остается закрытой и под таким контролем? Там все же есть опасные места или это просто большой бизнес, который лопнет, если Зону открыть?

- Вы настолько просто задали этот вопрос, но он настолько объемный. Я постараюсь ответить просто. Смотрите, правила радиационной безопасности, которые действуют в радиационной зоне, они писались более 20 лет назад, тогда ситуация была совсем другая. С тех пор, эти правила не пересматривались и не актуализировались.

Но в Зоне сегодня можно находиться без какого-либо вреда здоровью при соблюдении правил радиационной безопасности, то есть эта территория режимная. Она никогда не будет полностью доступной для гражданских лиц. Почему? Потому что там местами повышенный уровень радиации. Но в том же Чернобыле часто фоны ниже чем в Киеве, чуть выше чуть ниже, плюс-минус. Но если вы копнете на 20-30 см, или подойдете к какому-то пятну, где в 86-м году какой-то водитель из 10-километровой зоны выбил коврики просто о дерево…

Множество радионуклидов за это время распались, общий фон упал в тысячи раз, но там до сих пор есть опасные места, поэтому открывать всю территорию нельзя. Открыть границу для всех, это что значит: дети будут копать там в песочнице, все это будет вывозится оттуда. Зона подверглась такому заражению, все люди, которые в ней находятся, обязаны придерживаться правил радиационной защиты.

- Вы упоминали, что Зона никогда не станет доступной для публичного посещения, то есть разговоры о том, что однажды там вырастет "украинский Лас-Вегас", тоже можно назвать мифом?

- Ну смотрите, 10-километровая зона - это зона повышенного санитарного контроля, там 100%, что ничего такого делать нельзя, там могут находиться режимные объекты, например, строят солнечную электростанцию. Что будут пускать в 30-километровую зону и делать там "Лас-Вегас"... Я в это не верю.

Для того, чтобы открыть для свободного доступа Чернобыльскую зону, нужно убедиться, что в ней нигде нет радиационных пятен. Сделать это не возможно, так как территория огромная. Для этого нужно снести все леса и поля, снять полтора метра грунта и засыпать, и посадить все заново. Я не верю, что это возможно.

- Как начинались поездки в Зону?

- "ЧЕРНОБЫЛЬ ТУР" родился по причине того, что я поиграл в игру "Сталкер" и поехал в Зону (смеется). Ничего толком не зная о Зоне, кроме того что там радиация, а радиация это плохо. Я оделся в одноразовую одежду, обувь, которую хотел потом выбросить. Взял дозиметр, свинцовую чашечку даже на одно место хотел себе сделать, детей ведь тогда еще не было... И поехал.

И в этом выезде был один человек, приглашенный специалист, Сергей Викторович Мирный - это наш сооснователь, командир радиационной разведки. Очень позитивный человек, который говорил: "Мы Чернобыль победили". Будучи в 86 году там, хватая фоны в тысячу раз большие, чем сейчас, он доносил до людей, что: "Ребята, все нормально".

Это было очень здорово. Мне очень понравилось, как он представил Зону, она мне увиделась такой же позитивной. Так родился "ЧЕРНОБЫЛЬ ТУР" и с самого начала он был всегда позитивным. По сценарию наших поездок мы доносим до туристов, что произошло, доносим сумасшедший объем сделанной ликвидаторами работы. Но мы всегда делаем это в позитивном ключе.

У украинцев и так исторически каждая тема - боль и трагедия. Так исторически сложилось. А Чернобыль, по сути, - это победа.

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- Туристы, которые приезжают в Зону, они получают какое-то снаряжение?

- Все маршруты проверены и безопасны при соблюдении правил нахождения там. Для них никакого дополнительного снаряжения не нужно. Единственное, мы рекомендуем брать с собой дозиметры. Их можно арендовать у нас. Они показывают текущую дозу и накопленную, предупреждают человека, подходящего к радиационному пятну, что фон повышается. Но на туристических маршрутах нет таких мест, где люди смогут нанести урон организму, радиация сравнима по действию с ультрафиолетом.

Если вы выходите в солнечный день на 15 минут на солнце, с вами ничего не произойдет. А если на 3 часа – у вас будут ожоги. Так же и с радиацией. Есть места, где можно облучиться, но мы туда туристов не пускаем.

- Один из мифов по этому поводу. На выходе из Зоны все туристы проходят проверку и...

- Это не миф.

- … и если у кого-то находят повышенный уровень радиации, они остаются там на некоторое время.

- Да, остаются. Но минут на 5-10.

- Что происходит далее?

- Туристы посещают две основные зоны - 10 км и 30 км. На выезде из каждой, на КПП, все в обязательном порядке выходят из транспортного средства и проходят дозиметрический контроль. В Зоне запрещено садиться, ложиться, кушать что-нибудь, но всякое бывает. Человек может просто где-то пройти, где проехал "Камаз" с Буряковки, с радиоактивного хранилища, он вляпается в эту точечку. В этом случае срабатывает тревога.

К нему подбегает дозиметрист и начинает своим оборудованием выявлять точные места загрязнения. В 99% случаев это обувь. На дозиметрических стойках контроля есть специальные ванночки и обычный стиральный порошок. Берется щетка и турист дезактивирует свою обувь, после этого он снова проходит контроль. Если все хорошо, он молодец. Если нет, он уедет в носке (смеется). Никто не даст ему вывезти радиоактивную вещь. Один раз, чтобы наш турист не остался без обуви, мы определили точно кусочек протектора, куда въелась частичка радиации, и просто срезали его. Такое бывает.

Также, есть "сталкеры" - нелегальные посетители Зоны. Они часто посещают те места, где фон совсем высокий, например, подвал медсанчасти, куда были привезены первые пострадавшие, с которых буквально лилось радиоактивное топливо. До сих пор в подвале лежит их одежда, ее уже растащили, но кое-что осталось. И это самое радиоактивное место.

"Сталкеры", выходя из этого места, чистят себя. Часто идут на пристань, выбивают там свою обувь, и вы понимаете, что они вот эту грязь, с песком смешанную, выносят на туристический маршрут. И такое может быть, что официальный турист, который не нарушает правила посещения Зоны, он проходит по этому месту и у него это наклеивается на подошву.

- Вы упоминали о ЮНЕСКО, этот вопрос я придержал напоследок. Расскажите об этой идее.

- 17 апреля мы едем на выездной семинар с Институтом строительных конструкций, с представителями Минкульта и Министерства экологии для оценки состояния некоторых зданий в Припяти и других объектов, которые должны быть внесены в список наследства ЮНЕСКО. Там есть объекты, которые сохранились очень хорошо и их необходимо было бы консервировать, то есть, как минимум, сделать водоотводы, чтобы вода не разрушала дальше, сохранить главные улицы Припяти.

Дальше здания будут падать, у нас не будет никогда средств поддерживать нежилой город в нормальном состоянии, но ряд показательных объектов просто критически необходимо сделать, сохранить, потому что рано или поздно это все равно станет музеем.

В прошлом году на уровне международного совета по охране памятников и исторического наследия было вынесено и утверждено подать Чернобыльскую зону в список наследия ЮНЕСКО. Некоторые госструктуры сопротивляются этому, причем очень интересно, одним говорят о своей безоговорочной поддержке, другим же дают отписки, мол, наша позиция негативная. Ну ничего, мы это поборем, это определенный бюрократический процесс, ничего в нашей стране легко не делается.

Но, вы же понимаете, что каждый новый объект ЮНЕСКО это не просто так - это мировой вес Украины. В ЮНЕСКО сейчас даже отсутствует процедура для таких объектов, потому что он уникален и нестандартен. Но этот процесс идет, трудимся денно и нощно (улыбается).