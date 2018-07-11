Украинский “герой парковки” на Range Rover устроил трамвайный коллапс в Праге. Фотофакт

В столице Чехии водитель автомобиля Range Rover с номерами, зарегистрированными в Полтавской области, заблокировал движение трамваев.

Об этом на своей странице в Facebook написал Руслан Огородник. Свой пост он сопроводил двумя снимками с места происшествия.

По словам Руслана, водитель автомобиля просто поставил его на трамвайные пути и ушел по своим делам на час. Пассажирам и полицейским пришлось вручную устранять препятствие.

Пользователи бурно отреагировали на пост. В комментариях они возмущались действиями "героя парковки", обсуждали возможные пути выхода из ситуации и, конечно. шутили.

“Обычно на неправильно запаркованную машину пражская полиция реагирует максимум в течении получаса, и это просто если стоит, выехав где-то за разметку, на такие случаи ещё быстрее. Трамвай в Праге священен, у него все преимущества прописаны в правилах, ему пешеходы тоже должны уступать. Думаю, влепят очень конкретный штраф”, - написал Максим Родионов.

“С Полтавскими номерами, только у нас в Полтаве паркуются такие козлы....” - самокритично отметил Руслан Зарубин.

“Какие добрые люди! Колеса не спустили, ключиком не подписали, даже зеркала не посшибали... просто подвинули. Мир полон добра”, - пошутил Егор Надворный.

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